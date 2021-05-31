Суд у РФ залишив п'ятьох кримських татар під вартою до 16 вересня
Про це повідомляє «Кримська солідарність», передає Укрінформ.
«Південний окружний військовий суд продовжив тримання під вартою Ремзі Бекірову, Різі Ізетову, Фарходу Базарову, Раїму Айвазову і Шабану Умерову до 16 вересня цього року», - йдеться в повідомленні.
Адвокати просили суд про зміну запобіжного заходу на такий, що не пов'язаний з позбавленням волі, оскільки всі підстави для тримання підзахисних під вартою відпали.
«Прокурор не оприлюднив жодної причини, за якою є необхідність продовження арешту. Всі підстави, озвучені раніше, відпали. Всі матеріали справи зібрані, багато свідків допитані. Я не почув аргументів, якими прокурор обґрунтовує своє клопотання», - сказав Едем Семедляєв.
Сергій Легостов також висловив думку, що всі ризики, які оголошуються обвинуваченням у ході попереднього слідства, відпали. За його словами, підстав для втечі у його підзахисного Фархода Базарова немає - як і для тиску на прихованих свідків, оскільки багатьох із них уже допитали. Що ж до речових доказів, зазначив Легостов, то вони зберігаються в суді, тому можливості знищити їх теж уже немає.
Підтримав клопотання про скасування арешту й адвокат Назім Шейхмамбетов. Він зазначив, що прокурор керується одними й тими ж підставами, як при обранні запобіжного заходу, так і при його продовженні.
«Якщо державний обвинувач говорить про ті самі підстави, то тяжкість інкримінованого обвинувачення, згідно і з міжнародним правом, і правом РФ, може бути використана при обранні запобіжного заходу, але з кожним разом вона зменшує свій вплив як аргумент. Немає сенсу сьогодні говорити про тяжкість обвинувачення як про аргумент на користь продовження утримання під вартою», - вважає адвокат.
Він додав, що наявність українського паспорта не може бути аргументом на користь тримання людини під вартою, оскільки практично у всіх жителів Криму є український паспорт.
Як повідомлялося, фігурантами другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» є 25 кримськотатарських громадських активістів. Вони обвинувачуються в причетності до ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір», яка визнана терористичною в Росії, але діє без обмежень у багатьох країнах.
Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об'єднання «Кримська солідарність». Умеров, Бекіров, Ізетов, Базаров і Айвазов обвинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ («Організація діяльності терористичної організації», передбачає до довічного позбавлення волі). Решта - за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ («Участь у діяльності терористичної організації», до 20 років позбавлення волі).
Усім фігурантам справи також було пред'явлено обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ («Приготування до насильницького захоплення влади», до 10 років позбавлення волі).