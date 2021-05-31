Суд у РФ залишив п'ятьох кримських татар під вартою до 16 вересня

Військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив до 16 вересня утримання під вартою п'ятьох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це повідомляє «Кримська солідарність», передає Укрінформ.

«Південний окружний військовий суд продовжив тримання під вартою Ремзі Бекірову, Різі Ізетову, Фарходу Базарову, Раїму Айвазову і Шабану Умерову до 16 вересня цього року», - йдеться в повідомленні.

Адвокати просили суд про зміну запобіжного заходу на такий, що не пов'язаний з позбавленням волі, оскільки всі підстави для тримання підзахисних під вартою відпали.

«Прокурор не оприлюднив жодної причини, за якою є необхідність продовження арешту. Всі підстави, озвучені раніше, відпали. Всі матеріали справи зібрані, багато свідків допитані. Я не почув аргументів, якими прокурор обґрунтовує своє клопотання», - сказав Едем Семедляєв.

Сергій Легостов також висловив думку, що всі ризики, які оголошуються обвинуваченням у ході попереднього слідства, відпали. За його словами, підстав для втечі у його підзахисного Фархода Базарова немає - як і для тиску на прихованих свідків, оскільки багатьох із них уже допитали. Що ж до речових доказів, зазначив Легостов, то вони зберігаються в суді, тому можливості знищити їх теж уже немає.

Підтримав клопотання про скасування арешту й адвокат Назім Шейхмамбетов. Він зазначив, що прокурор керується одними й тими ж підставами, як при обранні запобіжного заходу, так і при його продовженні.

«Якщо державний обвинувач говорить про ті самі підстави, то тяжкість інкримінованого обвинувачення, згідно і з міжнародним правом, і правом РФ, може бути використана при обранні запобіжного заходу, але з кожним разом вона зменшує свій вплив як аргумент. Немає сенсу сьогодні говорити про тяжкість обвинувачення як про аргумент на користь продовження утримання під вартою», - вважає адвокат.

Він додав, що наявність українського паспорта не може бути аргументом на користь тримання людини під вартою, оскільки практично у всіх жителів Криму є український паспорт.

Як повідомлялося, фігурантами другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» є 25 кримськотатарських громадських активістів. Вони обвинувачуються в причетності до ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір», яка визнана терористичною в Росії, але діє без обмежень у багатьох країнах.

Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об'єднання «Кримська солідарність». Умеров, Бекіров, Ізетов, Базаров і Айвазов обвинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ («Організація діяльності терористичної організації», передбачає до довічного позбавлення волі). Решта - за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ («Участь у діяльності терористичної організації», до 20 років позбавлення волі).

Усім фігурантам справи також було пред'явлено обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ («Приготування до насильницького захоплення влади», до 10 років позбавлення волі).