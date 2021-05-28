«Суд» у Криму оштрафував активіста за листування, в якому він не брав участі

В окупованому Криму «суд» оштрафував активіста на 30 тисяч рублів (11250 грн) за «неповідомлення про злочин».

Про це повідомляє у Фейсбуці Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Судацький міський суд постановив оштрафувати кримськотатарського активіста Рідвана Умерова на суму 30000 рублів за «неповідомлення про злочин».

З цим рішенням засуджений не згоден і вважає рішення «суду» тиском не тільки на нього, а й на весь народ.

За даними Кримської солідарності, днем​​раніше відбулися дебати сторін, на яких обвинувачення просило визнати Рідвана Умерова винним і призначити йому штраф у розмірі 50000 рублів (18800 грн).

Понятий, який виступив раніше в «суді» як свідок і який брав участь в обшуку помешкання Рідвана Умерова, повідомив, що обвинувачений «не відповідав на повідомлення в листуванні з підозрілим аккаунтом, власником якого, за версією ФСБ, є Дададжонов, і навіть знищував повідомлення».

Проте, ФСБ продовжувало звинувачувати кримського татарина в порушенні статті 205.6 КК РФ («Неповідомлення про злочин») за нібито спілкування з акаунтом Уміджона Дададжонова, який, на думку спецслужб, брав участь у бойових діях в Іраку.

В аналогічній справі проходять ще декілька кримських татар, двох з них вже визнали винними і призначили штрафи: Айдеру Кадирову - 30000 рублів, Енверу Топчи - 40000 рублів (15000 грн).

Як повідомлялося, 31 серпня 2020 року в Криму після ранкових обшуків у помешканнях кримських татар були затримані четверо осіб: кореспондент і стример Кримської солідарності Айдер Кадиров з Нижньогірського району, релігійний діяч Рідван Умеров і співробітник МНС Айдер Аблякімов з Судака, а також будівельник Енвер Топчи з Совєтського району Криму.

Силовики доставили їх до будівлі УФСБ Криму в Сімферополі і кілька годин не допускали до них адвокатів. Пізніше стало відомо, що слідчий ФСБ Криму Валерій Шерстюков порушив проти них кримінальні справи і висунув обвинувачення за ст. 205.6 Кримінального кодексу РФ.