Суд окупантів у Криму відхилив апеляцію на продовження арешту журналісту Єсипенку

В окупованому Криму "суд" відхилив апеляцію на рішення про продовження арешту журналісту Владиславу Єсипенку.

Про це повідомляє Крим.Реаліі, передає Укрінформ.

"Підконтрольний Росії Верховний суд Криму в середу, 26 травня, відхилив апеляцію на продовження арешту фрілансеру Радіо Свобода (проект Крим.Реаліі) Владиславу Єсипенку", - йдеться в повідомленні з посиланням на дружину заарештованого Катерину.

Таким чином, Владислав Єсипенко залишиться під арештом у СІЗО щонайменше до 11 липня 2021 року.

За словами Катерини Єсипенко, її чоловіка на засідання не доставили - він брав участь у суді по відеозв'язку.

Вона також зазначила, що Владислав почувається нормально, займається спортом у СІЗО і регулярно отримує передачі від близьких.

Як повідомлялося, фрілансера проекту "Крим.Реаліі" Владислава Єсипенка затримали 10 березня 2021 року по дорозі з Сімферополя до Алушти. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою через саморобну вибухівку, виявлену в машині під час затримання.

За версією слідства, вибуховий пристрій Єсипенко нібито дістав у розібраному вигляді зі схованки в районі села Побєда Первомайського району і перевіз все у Сімферополь, де зібрав вибухівку з корпусу ручної осколкової гранати РГД-5 і запала для гранати УЗРГМ з саморобними доробками.

Сам Єсипенко стверджує, що працівники спецслужб підкинули йому гранату в авто, а потім відвезли в підвал, де катували електричним струмом і били до ранку, поки той не дав зізнавальні свідчення. Потім його повезли на слідчі дії, щоб він вказав на схрон з гранатою.

Протягом 27 днів до журналіста не допускали адвокатів. 12 березня Єсипенка взяли під варту. Так званий Київський районний суд м.Сімферополя продовжив його арешт до 11 липня.