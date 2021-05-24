Чубарову в окупованому Криму загрожує дев'ять років в’язниці

В окупованому Криму так звана "прокуратура" запросила для глави Меджлісу кримськотатарського народу дев'ять років позбавлення волі за "масові заворушення" на мітингу 26 лютого 2014 року. Вирок "суду" Чубарову збираються оголосити 1 червня.

Про це з посиланням на адвоката Олександра Осокіна інформує в Фейсбуці Кримська солідарність, повідомляє Укрінформ.

"У Верховному суді Криму на дебатах сторін державний обвинувач Діана Євтушенко запросила для Рефата Чубарова 9 років позбавлення волі за "масові заворушення" відповідно до статті 212 КК РФ", - повідомив Осокін.

Також повідомляється, що четверо потерпілих, які були присутні на сьогоднішньому засіданні, підтримали позицію обвинувачення, при цьому один з них зазначив, що не чув від Рефата Чубарова закликів до зіткнень.

Адвокат звернув увагу "суду" на те, що показання чотирьох свідків обвинувачення спростовуються показаннями десяти свідків захисту, і просив виправдального вироку для Чубарова.

"Стороною обвинувачення заявлені 81 потерпілий і 108 свідків, з яких усього 5 осіб сказали щось на обвинувачення Рефата Чубарова. Сторона захисту зі свого боку заявила 10 осіб для допиту з боку захисту, які спростували показання цих 5-ти. Враховуючи те, що захист надав вдвічі більше доказів невинуватості, ніж сторона обвинувачення, я просив виправдати Чубарова", - розповів Осокін.

Адвокат нагадав, що акція біля стін Верховної Ради АРК проводилася 26 лютого 2014 року під гаслами про збереження територіальної цілісності України і недопущення прийняття Верховною Радою АРК рішень, спрямованих на дестабілізацію ситуації в автономії.

Наступне засідання "суду" призначено на 1 червня. Цього дня Чубарову мають оголосити заочний вирок.

Нагадаємо, ФСБ РФ заочно звинуватила Чубарова в порушенні територіальної цілісності РФ (стаття 280.1 КК РФ), але після декриміналізації статті державне обвинувачення попросило суд визнати його винним за частиною 2 статті 280.1 КК РФ ( "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ, здійснені з використанням ЗМІ").

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За версією відомства, "у квітні 2015 року громадянин України Рефат Чубаров в інтерв'ю одному з українських ЗМІ закликав повернути Крим до складу України".

У листопаді 2015 року Інтерпол припинив ініційований Росією міжнародний розшук Чубарова.

У квітні 2016 року Верховний суд Республіки Крим визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

У березні 2020 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти Чубарова за обвинуваченням в "організації масових заворушень" в Сімферополі 26 лютого 2014 року (ч.1 ст. 212 КК РФ).

Сам Чубаров вважає, що будь-яке рішення, винесене російським окупаційним судом на основі законодавства РФ, для нього є "незаконним і юридично нікчемним", оскільки його судять за законні дії, вчинені ним "як громадянином України на українській території, яка на той час ще не зазнала російської окупації"

Разом із захистом Чубаров має намір опротестовувати рішення російського суду щодо його прав, аж до звернення до ЄСПЛ.