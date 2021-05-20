Активісти провели в Петербурзі акцію до роковин депортації кримських татар

У Росії активісти ініціативи «Стратегія-18» увечері 18 травня провели в петербурзькому районі Купчино акцію з нагоди 77-х роковин депортації кримських татар.

Про це розповів Укрінформу один з активістів «Стратегії-18» Влад Шипіцин.

До Дня пам'яті жертв депортації учасники акції випустили 20-хвилинний відеофільм, у якому розповідають про своє розуміння поняття «реабілітація» і про відповідальність диктаторських режимів за старі й нові злочини.

«Ми обрали Купчино за принципом «де нас не чекають», щоб мати можливість виступити і висловитися до приїзду поліції за викликом «свідомих» громадян», - пояснює Шипіцин.

За його словами, за тим самим принципом вибирали і район петербурзької станції метро «Парнас», коли 15 травня починали там акцію проти нових репресивних законів у РФ. Але тоді поліція зірвала протест, затримавши активістів майже відразу. Їх посадили в автозак без пояснення причин і протримали у відділку до півночі, щоб люди не встигли на метро.

Цього разу ексцесів не було. Можливо, тому що через сильну грозу акція тривала не так довго, як хотілося б.

Інша учасниця акції Ольга Смирнова розповіла, що були й позитивні реакції перехожих, подяка за те, що активісти займаються важливою і благородною справою.

Як повідомлялося, активісти Санкт-Петербурга більш ніж чотири роки тому об'єдналися в безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18» у пам'ять про День депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18-го числа небайдужі громадяни виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в окупованому Криму, інформувати російське суспільство про порушення прав і свобод людини. Вони пояснюють, що намагаються зробити факти переслідування кримських татар публічними, посилити громадський тиск на «людей, які приймають рішення».