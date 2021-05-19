Вирок у «справі Яцкіна» оголосять у п'ятницю - адвокат
Про це в Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов, передає Укрінформ.
"У Верховному суді Криму сьогодні відбулися дебати сторін у справі щодо українського політв'язня Івана Яцкіна, обвинуваченого за ст. 275 КК РФ в державній зраді", - написав Полозов.
За його словами, після дебатів підсудний виступив з останньою промовою, після чого "суд" пішов до нарадчої кімнати для винесення вироку. Його оголошення відбудеться в п'ятницю, 21 травня.
Як повідомлялося, уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року. В РФ його обвинуватили в державній зраді у формі шпигунства (ст. 275 КК РФ).
За версією слідства, Яцкін «передав співробітникам СБУ відомості, що становлять державну таємницю Російської Федерації, про співробітників МВС Росії в Криму».