МінТОТ підписало угоду про фінансування кримськотатарського дитячого каналу «ЛЯЛЄ»

Мінреінтеграції за результатами закупівель підписало угоду з дитячим каналом «ЛЯЛЄ» на створення й поширення інформаційного продукту кримськотатарською та - за потреби - іншими мовами для дитячої аудиторії.

Вартість угоди, згідно з результатом закупівель, становить 3 млн грн, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

«5 травня було оголошено результати закупівель. Лишалися процедурні моменти, які сьогодні вдало завершені підписанням угоди. Відтепер абсолютно легітимно кошти можуть направлятися на визначені заходи. Попереду в нас ще кілька тендерів, мета яких - надання фінансування ТРК, що мовлять на ТОТ», - зазначив віцепрем‘єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, наразі завдання МінТОТ - максимально ефективно, із дотриманням усіх визначених законодавством процедур забезпечити бюджетне фінансування теле- та радіокомпаніям, які здійснюють мовлення на тимчасово окуповані території України.

«Символічно, що такий важливий крок підтримки кримськотатарських мовників на український півострів було зроблено саме сьогодні. В день, коли 77 років тому радянська влада розпочала геноцид корінного народу. Коли останні 7 років поспіль наступник сталінського режиму з новою силою намагається зламати кримських татар і всіх українців загалом. Але безрезультатно. Увесь світ одноголосно заявляє: і Крим, і Донбас - це Україна», - підкреслив Резніков.

Водночас віцепрем’єр вчергове висловив надію, що Верховна Рада зможе переглянути обсяг фінансування, який наразі становить 50 млн гривень на підтримку ТРК, що здійснюють мовлення на тимчасово окуповані АР Крим і м. Севастополь та окремі райони Донецької і Луганської областей.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада постановою №792-VIII від 12 листопада 2015 року «Про визнання геноциду кримськотатарського народу» визнала депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. Відтоді щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам‘яті жертв геноциду кримськотатарського народу.