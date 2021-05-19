Туреччина продовжить підтримку кримських татар - МЗС

Туреччина і надалі підтримуватиме кримських татар з метою запобігання утискам та захисту їхньої ідентичності.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в заяві МЗС Туреччини.

«Туреччина продовжуватиме підтримувати кримських татар, які продовжують зазнавати утисків унаслідок незаконної анексії Криму, через 77 років після депортації», - йдеться в заяві МЗС.

Зазначається, що підтримка кримських татар має на меті запобігання утискам, а також захист їхньої ідентичності, забезпечення благополуччя та добробуту.

У заяві вказується, що у ніч на 18 травня 1944 року 250 тисяч кримських татар були вислані з батьківщини в нелюдських умовах.

Також МЗС Туреччини нагадує, що 21 травня відзначається 157-ма річниця «черкеського вигнання», коли кавказькі народи, рятуючись від окупації царською Росією, мусили зі значними втратами залишити свою батьківщину і знайти прихисток в Анатолії.

Нагадаємо, щороку 18 травня в Україні та світі вшановують День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 року і загалом тривала до початку червня, а перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня.

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