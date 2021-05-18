У Страсбурзі вшанували пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу

У Страсбурзі українські дипломати вшанували пам'ять жертв геноциду та депортації кримськотатарського народу.

Захід у форматі флешмобу пройшов у Постійному представництві України при Раді Європи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

В акції у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу взяли участь постійний представник України при РЄ Борис Тарасюк, співробітники дипломатичного представництва.

На території Постпредства було піднято і приспущено прапор кримських татар.

«Депортація стала злочином геноциду та проявом злочинного характеру політики сталінізму», - нагадали українські дипломати у Страсбурзі.

Як також відзначили у Постійному представництві України при Раді Європи, трагедія кримськотатарського народу повторилася у 2014 році після окупації українського півострова російськими військами.

«Почалася друга гібридна хвиля депортації кримських татар та штучна зміна демографічного складу півострова», - відзначили у Постпредстві.

18 травня в Україні та у світі відзначається День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Фото: Постійне представництво України при Раді Європи