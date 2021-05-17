На незаконному перетині адмінмежі з Кримом викрили шістьох українців

За вихідні на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом прикордонники виявили шістьох правопорушників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Незважаючи на неодноразові попередження, громадяни продовжують порушувати визначений законодавством України порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Тільки протягом вихідних під час перевірки документів в КПВВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим прикордонники виявили шістьох таких правопорушників – громадян України", - ідеться у повідомленні.

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Усі порушники незаконно потрапили у Крим з території Російської Федерації через закриті пункти пропуску.

У Держприкордонслужбі зауважили, що з початку року виявили майже 400 правопорушників та наклали штрафів на більш як 617 тис. грн.

Як нагадали у ДПСУ, згідно з чинним законодавством України, потрапити на територію Кримського півострова можна лише через КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар». Ці КПВВ працюють щоденно та цілодобово.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу в Херсонській області на КПВВ «Каланчак» повідомив, що наразі кількість автомобілей, що перетинають адмінмежу з окупованим Кримом, зменшилася через коронавірус у рази, проте митники і прикордонники готові повернутися до режиму, в якому працювали раніше.