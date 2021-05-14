За сприяння окупації Криму судитимуть учасника незаконної організації «Народное единство»

Учасника незаконної організації «Народное единство» судитимуть за сприяння окупації Криму.

Як передає Укрінформ про це повідомляє прокуратура Автономної республіки Крим та міста Севастополя.

Його обвинувачують за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Слідство встановило, що наприкінці лютого 2014 року громадянин України, перебуваючи на посаді провідного спеціаліста відділу Державного земельного кадастру Управління Держземагенства у Ялті, вступив до незаконної організації «Народное единство». Обвинувачений спільно з іншими учасниками вказаної організації сприяв окупації Криму і подальшому становленню окупаційної адміністрації на півострові. Учасники організації виконували накази та надавали допомогу представникам держави-окупанта та її окупаційної адміністрації у проведенні так званого «загальнокримського референдуму» 16 березня 2014 року.

Обвинувачений брав участь у проросійських мітингах, що відбувались у Ялті на підтримку окупації півострова та проведення незаконного «референдуму». Під час публічних виступів він закликав до розширення території Російської Федерації за рахунок тимчасово окупованої території півострова. Також він знімав репортажі на підтримку антиукраїнських настроїв та поширював їх за допомогою YouTube-каналу.

Він агітував до вступу в незаконне збройне формування «самооборона Криму» та збирав гроші для матеріальної підтримки як «самооборонівців», так і діяльності блок-постів.

До 2016 року обвинувачений продовжував незаконну діяльність на півострові, брав участь у виявленні громадян з проукраїнською позицією, про яких повідомляв представникам незаконно створених органів окупаційної влади на тимчасово окупованій території Криму.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 травня так званому «міністру культури ДНР» заочно повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.