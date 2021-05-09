США 9 травня закликали Росію повернути Україні повний контроль над Кримом

США 9 травня закликали Росію повернути Україні повний контроль над Кримом

Укрінформ
Посольство США в Україні у неділю закликало Росію повернути Україні повний контроль над півостровом Крим. 

Про це, як передає Укрінформ, йдеться в дописі Посольства у Фейсбуці.

Крим - це Україна. Сполучені Штати закликають Росію повернути Україні повний контроль над півостровом”, - зазначається у повідомленні.

Читайте також: Штати в ОБСЄ: Уважно стежимо за репресіями в окупованому Криму

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що кількість військової техніки та військовослужбовців Російської Федерації зменшилася тільки в окупованому Криму, вздовж українсько-російського кордону подібного відведення не спостерігається.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-