Політв'язень Чирній повернувся до України

Український політв’язень Олексій Чирній, який був засуджений у Росії за обвинуваченням у підготовці терактів в окупованому Криму, повернувся на батьківщину.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

«Наш Олексій Чирній повертається додому!!! Щойно почула голос Олексія по телефону. Це була його перша розмова українською мовою за 7 років», - написала Джапарова.

Вона додала, що Олексій Черній повернувся до України у супроводі консула Тараса Малишевського.

Нагадаємо, 7 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що викладач історії Олексій Чирній, засуджений у Росії за обвинуваченням у підготовці терактів в окупованому Криму, вийшов на волю.

«Олексія незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Російській Федерації - в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону. Сьогодні його звільнили з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області. Під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи Олексію поспілкуватися з його матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму», - розповіла Денісова.

Як повідомлялося, Олексій Чирній, за даними фальсифікованого слідства, входив у «кримське терористичне угрупування», нібито створене українським режисером Олегом Сенцовим. У 2015 році Чирній був засуджений до семи років позбавлення волі.

Фото: Еміне Джапарова/Фейсбук