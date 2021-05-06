Щодо знищення культурних цінностей в окупованому Криму готують нові механізми розслідування

Перший заступник керівника прокуратури АРК та Севастополя Віталій Секретар заявив, що протидія злочинам щодо культурних цінностей в окупованому Криму має вдосконалюватися і використовувати нові механізми розслідування.

Про це в Фейсбуці повідомляє Прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, передає Укрінформ

"Незважаючи на відсутність фактичного доступу до території, на якій вчиняються злочини цієї категорії, їх розслідування є одним з пріоритетних напрямків роботи правоохоронних органів автономії. Однак, існує необхідність вдосконалення та впровадження нових механізмів розслідування таких правопорушень", - сказав Віталій Секретар на засіданні міжвідомчої робочої групи з питань координації заходів щодо виявлення та запобігання правопорушенням, що пов’язані з культурними цінностями.

Серед розглянутих питань учасників засідання - проблематика, що пов’язана з виявленням правопорушень щодо культурних цінностей, зокрема фактів незаконного захоплення, знищення та псування пам’яток національного значення, які знаходяться на тимчасово окупованій території півострова.

З цією метою учасники робочої групи визначили низку заходів, які забезпечать належний рівень узгодженості та взаємодії правоохоронних органів зі спеціалістами, експертами та контролюючими органами.

Відзначається, що наразі органами правопорядку АР Крим та м. Севастополя здійснюється розслідування низки кримінальних проваджень за понад 70 фактами умисного знищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури, незаконного проведення пошукових, археологічних робіт та вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованої території півострова за ч. 1 ст. 438, чч. 1, 3 ст. 298, ст. 341, ст. 356, ч. 2 ст. 201 КК України.