Окупанти посилили карантинний контроль при в'їзді до Криму
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Крим.Реалії.
Керівник регіонального "управління" Росспоживнагляду окупантів у Криму і Севастополі Наталя Пеньковська в інтерв'ю на одному з телеканалів повідомила, що у Криму до іноземних громадян відносять і громадян України, які перетинають адміністративний кордон з півостровом.
За її словами, всі, хто в'їжджає у Крим з-за меж Російської Федерації, повинні будуть двічі здати тест ПЛР на коронавірусну інфекцію протягом перших п'яти днів після перетину кордону з інтервалом не менш як добу, і свої результати завантажити на єдиний портал держпослуг.
Пеньковська також наголосила, що заходи контролю за приїжджими іноземними громадянами «будуть посилені».
Як повідомлялося, напередодні посилили правила в'їзду у Севастополь для іноземців.
Окупаційна влада Криму також посилили правила перетину адміністративного кордону з Херсонською областю через пандемію коронавірусу.
У Криму за минулу добу 30 квітня зареєстровано 99 нових випадків коронавірусної інфекції, 5 нових смертей через коронавірус, загальне число смертей досягло 1 221.
Фото: krymr.org