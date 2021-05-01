Окупанти посилили карантинний контроль при в'їзді до Криму

З 1 травня окупанти посилили санітарно-карантинний контроль за тими, хто прибув з-за кордону на територію Криму - потрібно два тести ПЛР з інтервалом у добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Крим.Реалії.

Керівник регіонального "управління" Росспоживнагляду окупантів у Криму і Севастополі Наталя Пеньковська в інтерв'ю на одному з телеканалів повідомила, що у Криму до іноземних громадян відносять і громадян України, які перетинають адміністративний кордон з півостровом.

За її словами, всі, хто в'їжджає у Крим з-за меж Російської Федерації, повинні будуть двічі здати тест ПЛР на коронавірусну інфекцію протягом перших п'яти днів після перетину кордону з інтервалом не менш як добу, і свої результати завантажити на єдиний портал держпослуг.

Пеньковська також наголосила, що заходи контролю за приїжджими іноземними громадянами «будуть посилені».

Як повідомлялося, напередодні посилили правила в'їзду у Севастополь для іноземців.

Окупаційна влада Криму також посилили правила перетину адміністративного кордону з Херсонською областю через пандемію коронавірусу.

У Криму за минулу добу 30 квітня зареєстровано 99 нових випадків коронавірусної інфекції, 5 нових смертей через коронавірус, загальне число смертей досягло 1 221.

Фото: krymr.org