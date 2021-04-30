Геолог - про ідею РФ щодо Криму: Знайти воду під Азовським морем не легше, ніж на Марсі

Ідея Росії про видобуток прісної води під Азовським морем для забезпечення нею окупованого Криму - неспроможна з ряду причин.

Як передає Укрінформ, про це заявив учений секретар Інституту геологічних наук НАН України Руслан Гаврилюк в програмі у програмі «На самом деле: Крым» телеканалу «Дом».

Він зазначив, що в цілому весь південь України характеризується гострим дефіцитом прісних підземних вод.

«Це стосується не тільки Криму, це стосується всієї південної частини - Херсонська область, Миколаївська, Запорізька. У цьому регіоні майже відсутні прісні підземні води. Є невеликі прошарки, скажімо так, геологічного розрізу, де можуть бути відносно прісні підземні води, але це понад один грам на літр, і все одно - мінералізація», - повідомив Гаврилюк.

Воду під Азовським морем можна знайти, але питання в її якості - мінералізації (показнику змісту розчинених речовин) і придатності до використання для водоспоживання. Адже підземні води все одно змішуються з солоною морською водою, додав експерт.

«А вода в Азовському морі взагалі має мінералізацію більшу, ніж потрібна для цілей водопостачання, це близько 14-18 грамів на літр», - уточнив він.

У пошуках води дослідники з Росії розраховують на поховані долини річок, які знаходяться під Азовським морем, нагадав експерт.

«Це стосується річки Дон і Кубань. Але ми ж розуміємо, що ці річки, ці поховані долини розташовані досить далеко від Керченського півострова і від Криму загалом. Теоретично води в цих похованих долинах можуть бути прісного складу, малої мінералізації, але це тільки теоретично», - продовжив Гаврилюк.

Крім того, потрібно враховувати, що стік цих річок сильно зарегульований, що не дасть на підземному рівні в районі Азовського моря необхідного обсягу води. Та ж річка Кубань досить активно використовується для цілей зрошення, тому її субмаринне розвантаження (коли підземні прісні води з континенту виходять під поверхнею моря) буде мінімальне, пояснив експерт.

«Знайти воду під Азовським морем, не знаю, напевно, не легше, ніж знайти воду десь на Марсі, припустімо», - оцінив Гаврилюк ідею Росії щодо забезпечення півострова водою.

Як повідомлялося, ситуація з водопостачанням в окупованому Криму залишається критичною. Тому окупаційна «влада» півострова має намір витратити 70 млн руб. на пошук прісної води в Азовському морі.