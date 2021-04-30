У ЗСУ назвали незаконним вирок кримського «суду» десантнику Добринському

У Збройних силах України повідомили, що не залишають поза увагою ситуацію із затриманим і засудженим у Криму українським військовослужбовцем Євгеном Добринським, а вирок, який йому виніс Джанкойський районний «суд», назвали незаконним.

Про це йдеться у відповіді ЗСУ на запит Крим.Реалії, повідомляє Укрінформ.

«Командування військової частини і десантно-штурмових військ Збройних сил України не залишає поза увагою перебіг ситуації, пов'язаної зі старшим солдатом Євгеном Добринським, якого незаконно утримують на тимчасово окупованій території України - Автономній Республіці Крим», - йдеться у відповіді ЗСУ.

У відомстві вважають обвинувачення щодо Добринського таким, що суперечить загальноприйнятим міжнародно-правовим нормам.

Як повідомлялося, 21 квітня 2021 року так званий Джанкойський районний суд засудив українського військовослужбовця Добринського до 3 років і 6 місяців позбавлення волі за «незаконний перетин кордону» і «контрабанду наркотиків».

Боєць 95-ї бригади Євген Добринський зник уранці 30 травня 2020 року поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Росією Кримом. Пошукові заходи не принесли результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала військова служба правопорядку в ЗСУ, недалеко від наглядового посту були виявлені сліди боротьби, у зв'язку з чим вважається, що військовослужбовця викрали під час несення служби.

За кілька днів у ФСБ РФ заявили, що український військовий був затриманий, щодо нього порушено кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії». 3 червня суд в окупованому Криму постановив взяти Добринського під арешт.

Йому пізніше додали ще одне обвинувачення - «контрабанда наркотиків». Адвокат українського військового відкидав ці обвинувачення, він і його підзахисний наполягали на тому, що наркотики були підкинуті.