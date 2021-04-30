Балтійські держави підтримали зусилля України з деокупації Криму - МЗС

Голови парламентських комітетів у закордонних справах Балтійських держав підтримали зусилля України з деокупації Криму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Як зазначається, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова провела зустріч із головами парламентських комітетів у закордонних справах Естонії Марком Міхкельсоном, Латвії Ріхардсом Колсом та Литви Жигімантасом Павільонісом у рамках їх спільного візиту до України.

Під час зустрічі перша заступниця міністра поінформувала балтійських партнерів про ситуацію в тимчасово окупованому Криму та про зусилля України з деокупації півострова. Окрему увагу урядовець привернула до грубого порушення російською окупаційною адміністрацією прав людини в Криму.

Джапарова подякувала балтійським країнам за незмінну підтримку українських резолюцій ГА ООН щодо мілітаризації АР Крим та порушення прав людини в Криму.

«Активна мілітаризація Криму, яка розширює можливості військової проєкції Росії як на суходолі, так і в акваторії Чорного моря, становить додаткові загрози безпеці не лише України, але й Європи», - наголосила Джапарова.

Перша заступниця міністра детально розповіла співрозмовникам про нову міжнародну ініціативу України – Кримську платформу, підкресливши, що парламентський вимір відіграватиме надзвичайно важливу роль у просуванні її цілей та завдань.

«Переконана, що міжпарламентські групи дружби між Україною та трьома балтійськими державами докладуть максимум зусиль, аби питання спроби незаконної анексії Криму залишалося у фокусі уваги світової спільноти», – зазначила Джапарова.

Голови парламентських комітетів Балтійських держав також планують відвідати зону проведення ООС з метою ознайомлення із безпековою ситуацією на сході нашої держави.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня Джапарова презентувала ініційований Україною проєкт рішення Комітету міністрів Ради Європи «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», що має на меті активізувати залучення Ради Європи до моніторингу ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.