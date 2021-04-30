Окупанти провели обшук у брата політв'язня, який відбуває термін в колонії РФ

В окупованому Криму в селі Тилове під Севастополем пройшов обшук у Ернеста Сейтосманова¸ брат якого засуджений до 17 років позбавлення волі за нібито причетність до ісламської партії «Хізб ут-Тахрір».

Про це повідомляє в Фейсбуці Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Брат Енвера Сейтосманова, засудженого до 17 років суворого режиму за причетність до політичної ісламської партії «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії, повідомив, що в його будинку в селі Тилове вчора провели обшук», - йдеться в повідомленні.

За даними Кримської солідарності, це вже третій обшук в будинку кримського татарина. Повідомити про те, що трапилося адвокату він зміг тільки пізно вночі. До нього прийшли о 6 ранку після того, як він зробив ранкову молитву.

«Спочатку він почув сторонні звуки в будинку, а потім двері в кімнату різко відчинилися, і в ній несподівано виявилися близько восьми осіб, включаючи понятих. Зателефонувати куди-небудь або повідомити адвокату про обшук він не встиг. В домоволодінні Сейтосманов проживає один», - повідомляє Кримська солідарність.

За словами Ернеста, силовики заламали йому руки, схопили за ноги й тримали його в задушливому захопленні, через що йому стало погано. При цьому слідчий наказав підлеглим відпустити його, сказавши, що «він уже білий».

Обшук тривав близько години. Йому запропонували видати предмети, заборонені на території РФ, яких, за словами Ернеста, у нього не було. Потім силовики запропонували підписати протокол, що чоловік теж зробити відмовився.

Після обшуку Сейтосманова повезли в будівлю ФСБ в Севастополі, де йому влаштували допит, який тривав понад 6 годин.

Пославшись на 51 статтю Конституції РФ, він відмовився свідчити проти себе і своїх близьких.

Відпустили чоловіка тільки тоді, коли він підписав папери про нерозголошення змісту допиту, розповів адвокат Еміль Курбедінов. Перед слідчою дією силовики відібрали в Ернеста телефон, а після повернули вже без батареї.

Нагадаємо: старший брат Ернеста Сейтосманова, 34-річний Енвер Сейтосманов, був затриманий 10 травня 2018 року в Балаклавському районі, в Севастополі.

Проти нього порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.205.5 КК РФ (участь в діяльності терористичної організації), проте пізніше суд перекваліфікував обвинувачення за ч. 1 ст. 205 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації). Російський суд засудив його до 17 років позбавлення волі. 5 грудня 2019 року Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив кримського мусульманина Енвера Сейтосманова до 17 років колонії суворого режиму.

16 квітня 2020 року в Військовому апеляційному суді міста Власіха Московської області відбувся розгляд апеляційної скарги на вирок суду першої інстанції. Суд залишив вирок Сейтосманову в силі. Кримський татарин відбуває термін в колонії в Салават (РФ, Республіка Башкортостан).