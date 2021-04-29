«Суд» у Севастополі продовжив арешт активісту без його участі в засіданні

Севастопольський міський «суд» залишив у силі рішення першої інстанції про продовження арешту до 14 червня 2021 року Яшару Шихаметову без його участі в засіданні.

Про це повідомляє у Фейсбуці Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Севастопольський міський суд залишив у силі рішення першої інстанції про продовження запобіжного заходу кримському татарину Яшару Шихаметову, затриманому в лютому цього року за обвинуваченням у тероризмі», - йдеться в повідомленні.

Сам Яшар Шихаметов на засіданні «суду» був відсутній через запроваджений карантин у СІЗО-1 Сімферополя.

Зазначається, що раніше, 9 квітня, Ленінський районний «суд» Севастополя продовжив Шихаметову арешт до 14 червня поточного року. Захист оскаржив це рішення, але «суддя» апеляційної інстанції прийняв рішення залишити постанову «суду» першої інстанції без змін. Адвокат Олексій Ладін наполягав, щоб процес відбувся пізніше, але за участю його підзахисного, проте скарга була розглянута без особистої присутності Шихаметова.

«Рішення, як зазвичай, було формальним, докази захисту не були почуті, запобіжний захід залишили без змін», - прокоментував адвокат.

Як повідомлялося, 17 лютого 2021 року одразу у кількох районах Криму пройшли масові обшуки, після яких були затримані шестеро кримських мусульман: Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Ернест Ібрагімов та Олег Федоров.

Усім затриманим інкримінується членство в ісламській політичній партії «Хізб ут-Тахрір», яка в Росії заборонена з 2003 року. На території України та більшості країн світу організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.

За даними Кримської солідарності, на сьогодні в Криму за такими обвинуваченнями заарештовано, перебуває під слідством і засуджено вже більш як 80 осіб. Кількість людей, яких засуджують до величезних строків ув'язнення, зростає з кожним роком. При цьому, навіть за версією слідства обвинувачені не вчиняли, не готували і не планували жодних терористичних актів.