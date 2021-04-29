На саміті «Кримської платформи» планують оцінити ефективність санкцій проти РФ - Джапарова

Україна на саміті "Кримської платформи" у серпні хоче разом із партнерами провести оцінку ефективності накладених на РФ кримських санкцій та узгодити основні принципи санкційної політики щодо Криму.

Як передає Укрінформ, про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарової в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

«При підготовці саміту "Кримської платформи" у серпні цього року ми велику увагу приділяємо саме проблематиці санкцій… Спільно з партнерами ми маємо намір докласти зусиль для того, щоб провести оцінку ефективності кримських санкцій, узгодити основні принципи санкційної політики щодо Криму та закрити ті лазівки, які використовує Кремль», - сказала Джапарова.

У цьому контексті вона поінформувала, що під час розмови минулого тижня із заступницею державного секретаря США Карою Макдональд про Крим і "Кримську платформу", санкційна політика була одна з питань, що обговорювалися.

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Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Україна активно пропонує країнам взяти участь у діяльності міжнародної ініціативи «Кримська платформа». Естонія вперше заявила про підтримку і свою участь у листопаді 2020 року .

Перший саміт міжнародної «Кримської платформи» запланований напередодні Дня Незалежності України - 23 серпня 2021 року.