На саміті «Кримської платформи» планують оцінити ефективність санкцій проти РФ - Джапарова
Як передає Укрінформ, про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарової в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".
«При підготовці саміту "Кримської платформи" у серпні цього року ми велику увагу приділяємо саме проблематиці санкцій… Спільно з партнерами ми маємо намір докласти зусиль для того, щоб провести оцінку ефективності кримських санкцій, узгодити основні принципи санкційної політики щодо Криму та закрити ті лазівки, які використовує Кремль», - сказала Джапарова.
У цьому контексті вона поінформувала, що під час розмови минулого тижня із заступницею державного секретаря США Карою Макдональд про Крим і "Кримську платформу", санкційна політика була одна з питань, що обговорювалися.
Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.
Україна активно пропонує країнам взяти участь у діяльності міжнародної ініціативи «Кримська платформа». Естонія вперше заявила про підтримку і свою участь у листопаді 2020 року .
Перший саміт міжнародної «Кримської платформи» запланований напередодні Дня Незалежності України - 23 серпня 2021 року.