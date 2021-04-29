Суд РФ допитав секретного свідка, який неправильно називав селища в Криму

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону секретний свідок, допитаний на засіданні щодо другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», неправильно вказував назви кримських населених пунктів, які описував під час допиту.

Про це в відео, розміщеному Кримської солідарністю в Фейсбуці, повідомляє адвокат Едем Семедляєв, передає Укрінформ.

«Протягом двох судових засідань суд допитував секретного свідка «Білялова», за словами якого нам відразу стало ясно, що він з хлопцями особисто не знайомий, що ніколи їх не бачив і не був у тій місцевості, яку описує», - повідомив адвокат.

За його словами, відоме всім у Сімферополі селище СтрОганівка, він називав СтрогАнівка, неправильно вимовляв назви інших населених пунктів, що «говорить про те, що швидше за все він не житель Сімферополя і можливо - не житель Криму».

Як повідомлялося, 27 березня 2019 року в Криму в селищах Кам'янка, Строганівка, Біле під Сімферополем, де переважно живуть кримські татари, пройшли масові обшуки, проведені співробітниками ФСБ, ОМОНу, Росгвардіі, поліції, ДПС.

Після обшуків було заарештовано 25 кримськотатарських активістів, серед яких Ремзі Бекіров, Різа Ізетов, Шабан Умеров, Фарход Базаров, справи яких у цей день розглядав російський суд. Раїма Айвазова ФСБ затримала в ніч з 16 на 17 квітня 2019 року за перетин адмінмежі на КПВВ «Каланчак».