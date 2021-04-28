Адмінмежа з Кримом: засідання РНБО може відбутися за кілька тижнів

Засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях може пройти за кілька тижнів.

Про це сказав заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі "Україна 24", повідомляє Укрінформ.

"Вчора з Президентом ми були на Херсонщині, дивилися позиції наших військових, і у нас була зустріч з секретарем РНБО, очільниками областей, у яких є Азовське та Чорне море, а також з очільниками правоохоронних органів цих областей... Було ініційовано після цієї наради Президентом засідання РНБО. Я думаю, воно відбудеться через декілька тижнів, і на цій нараді були роздані завдання як очільникам областей, так і секретарю РНБО, так і главі Офісу, і заступникам Офісу з різних питань", - сказав Тимошенко.

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Як повідомлялося, Зеленський 27 квітня за результатами наради у Херсоні щодо безпекової ситуації доручив підготувати засідання РНБО.