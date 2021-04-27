Прокуратура АРК змінила підозри «прокурору» та «судді», причетним до переслідування активіста

Прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя змінила підозри «прокурору» та «судді», які причетні до кримінального переслідування українського активіста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

«За процесуального керівництва прокуратури автономії повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри «прокурору» та «судді» незаконно створених правоохоронних та судових органів на території окупованого півострова за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), за фактом незаконного кримінального переслідування одного з українських активістів», - ідеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що підозрювані громадяни України, перебуваючи на посаді прокурора відділу прокуратури АРК та судді Центрального районного суду м. Сімферополя АРК, після окупації півострова у 2014 році зрадили присязі на вірність народу України та перейшли на службу до незаконно створених правоохоронних та судових органів держави-окупанта.

«Відтак, підозрювані були призначені на посади «прокурора прокуратури Центрального району м. Сімферополя прокуратури Республіки Крим» та «судді» незаконно створеного Центрального районного суду м. Сімферополя Республіки Крим», - сказано в повідомленні.

Вказаний «прокурор», розуміючи незаконність кримінального переслідування одного з українських активістів, у якості «державного обвинувача» підтримував клопотання щодо проведення судового розгляду за відсутності активіста, якого незаконно обвинувачують у скоєнні злочинів передбачених ч. 2 ст. 222 та ч. 2 ст. 222 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин й боєприпасів). Своєю чергою, «суддя» незаконно розглянув та задовільнив зазначене клопотання.

«Таким чином, підозрювані, перейшовши на бік ворога, сприяли становленню окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в роботі незаконно створених органів прокуратури та суду на півострові, а також надавали допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України», - повідомили в прокуратурі автономії.

Як повідомляв Укрінформ, 14 квітня прокуратура АРК повідомила про підозру колишньому першому заступнику командира Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України у вчиненні державної зради.