Крим-SOS провів акцію проти насильницьких зникнень на півострові
Про це повідомляє Крим-SOS у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Сьогодні ми проводимо 57-у щомісячну акцію на підтримку жертв насильницьких зникнень і їх близьких. До посольства Росії в Києві прийшов тільки я, але мої колеги беруть участь в перформансі, фактично, реалізуючи одну з частин акції, назва якої "Увага! Зникла людина!", - повідомив координатор Крим-SOS Денис Савченко.
За його словами, оскільки учасники акції через карантинні обмеження не можуть зібратися великою групою людей, було вирішено нагадати Росії про насильницькі зникнення в Криму перформансом, суть якого в розклеюванні оголошень про зниклих за час окупації кримчан.
"Ми вирішили по-іншому нагадати про те, що проблема насильницьких зникнень є, і вона викликана російською окупацією Криму. Ми вирішили розклеїти об'яви про зникнення людей. На цих об'явах можна дізнатися про всі 15 жертв насильницьких зникнень в Криму", - зазначив координатор Крим-SOS.
Він акцентував на тому, що в оголошенні є прохання звернутися в посольство РФ в Києві "за уточненням інформації про зниклу людину, щоб таким чином ще раз нагадати про те, що саме РФ несе відповідальність за розслідування випадків насильницьких зникнень і пошук зниклих людей".
Як повідомляв Укрінформ, за даними Крим-SOS, за сім років російської окупації в Криму зафіксовано 44 факти насильницького зникнення людей, з них 15 - це випадки, коли доля жертви досі невідома.
Фото: krymsos.com