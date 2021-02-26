Херсонська міськрада ухвалила звернення до влади щодо Криму

Депутати Херсонської міськради на сесії 26 лютого підтримали звернення до Президента України, Голови ВР та Прем’єр-міністра стосовно реалізації заходів щодо повного відновлення територіальної цілісності України, її суверенітету.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У цьому залі сидять представники різних політичних сил, які по-різному ставляться до багатьох подій, що відбуваються в Україні. Але я впевнений в тому, що питання приналежності Кримського півострова не викликає протиріч та дискусій. Ми всі єдині в тому, що Крим – це українська земля і його треба повертати… Але кримська проблема не вирішиться сама собою. Нею потрібно займатися і системно вирішувати величезну купу питань – від ухвалення закону про колабораціонізм до заборони, навіть на рівні дискусій, подачі дніпровської води на потреби окупаційного війська. Українці Криму потребують системної уваги держави. І саме тому в цей день я звертаюся до вас з проханням прийняти звернення до Президента та Верховної Ради», - звернувся до депутатів перед обговоренням питання голова Херсонського міського Меджлісу Ібрагім Сулейманов.

У зверненні, яке підтримали депутати, йдеться про кроки, які необхідно реалізувати у форматі «Кримської платформи».

Йдеться про неприпустимість врегулювання міжнародного збройного конфлікту в окремих районах Донецької та Луганської областей за рахунок будь-яких політичних поступок у питанні повного відновлення суверенітету України над тимчасово окупованою територією; недопущення відновлення постачання водних ресурсів на тимчасово окуповану територію Кримського півострова до моменту повної деокупації.

Зазначається, що є потреба вжиття реальних та дієвих заходів щодо підвищення рівня обороноздатності Півдня України, зокрема Херсонської області, з урахуванням всіх можливих сценаріїв потенційного розгортання чергової хвилі збройної агресії Російської Федерації проти України, в тому числі у форматі «повзучої окупації» на суходолі та морі.

Відзначається необхідність ухвалення Закону України «Про колабораціонізм».

Депутати звертають увагу на важливість комплексної та системної державної підтримки задля збереження та розвитку культурної, мовної і релігійної самобутності корінних народів України, зокрема кримськотатарського народу; здійснення заходів щодо визволення громадян України, які незаконно позбавлені волі, засуджені за політичними, національними, расовими, релігійними мотивами на тимчасово окупованій території.

У зверненні йдеться про необхідність залучення якомога більшої кількості міжнародних партнерів та суб’єктів до участі у «Кримській платформі», а також вжиття заходів щодо її перетворення на постійний міжнародний майданчик з питань деокупації Криму для досягнення практичних результатів.