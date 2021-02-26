Херсонська міськрада ухвалила звернення до влади щодо Криму

Херсонська міськрада ухвалила звернення до влади щодо Криму

Укрінформ
Депутати Херсонської міськради на сесії 26 лютого підтримали звернення до Президента України, Голови ВР та Прем’єр-міністра стосовно реалізації заходів щодо повного відновлення територіальної цілісності України, її суверенітету.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У цьому залі сидять представники різних політичних сил, які по-різному ставляться до багатьох подій, що відбуваються в Україні. Але я впевнений в тому, що питання приналежності Кримського півострова не викликає протиріч та дискусій. Ми всі єдині в тому, що Крим – це українська земля і його треба повертати… Але кримська проблема не вирішиться сама собою. Нею потрібно займатися і системно вирішувати величезну купу питань – від ухвалення закону про колабораціонізм до заборони, навіть на рівні дискусій, подачі дніпровської води на потреби окупаційного війська. Українці Криму потребують системної уваги держави. І саме тому в цей день я звертаюся до вас з проханням прийняти звернення до Президента та Верховної Ради», - звернувся до депутатів перед обговоренням питання голова Херсонського міського Меджлісу Ібрагім Сулейманов.

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У зверненні, яке підтримали депутати, йдеться про кроки, які необхідно реалізувати у форматі «Кримської платформи».

Йдеться про неприпустимість врегулювання міжнародного збройного конфлікту в окремих районах Донецької та Луганської областей за рахунок будь-яких політичних поступок у питанні повного відновлення суверенітету України над тимчасово окупованою територією; недопущення відновлення постачання водних ресурсів на тимчасово окуповану територію Кримського півострова до моменту повної деокупації.

Зазначається, що є потреба вжиття реальних та дієвих заходів щодо підвищення рівня обороноздатності Півдня України, зокрема Херсонської області, з урахуванням всіх можливих сценаріїв потенційного розгортання чергової хвилі збройної агресії Російської Федерації проти України, в тому числі у форматі «повзучої окупації» на суходолі та морі.

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Відзначається необхідність ухвалення Закону України «Про колабораціонізм».

Депутати звертають увагу на важливість комплексної та системної державної підтримки задля збереження та розвитку культурної, мовної і релігійної самобутності корінних народів України, зокрема кримськотатарського народу; здійснення заходів щодо визволення громадян України, які незаконно позбавлені волі, засуджені за політичними, національними, расовими, релігійними мотивами на тимчасово окупованій території.

У зверненні йдеться про необхідність залучення якомога більшої кількості міжнародних партнерів та суб’єктів до участі у «Кримській платформі», а також вжиття заходів щодо її перетворення на постійний міжнародний майданчик з питань деокупації Криму для досягнення практичних результатів.

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