Україна за рік виплатила допомогу 116 родинам політв’язнів Кремля

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у складі міжвідомчої комісії розглянуло понад 120 справ щодо допомоги - 100 тис. грн - родинам, в яких батьки є політв’язнями Кремля.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції ТОТ України Ігор Яременко під час телемарафону, присвяченого Дню спротиву окупації Автономної Республіки Крим та з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України.

«Ми працюємо на декількох треках, в тому числі і щодо допомоги людям. Існує так звана міжвідомча комісія, яка займається питаннями політичних в’язнів. Вона розглядає конкретні випадки і надає так звану правову допомогу в розмірі 100 тис. грн родинам саме таких політв’язнів. Зокрема, минулого року ми розглянули понад 120 справ, і в 116 комісія ухвалила позитивне рішення - родинам виплатили відповідну допомогу. Переважна більшість із цих 116, понад 100 осіб, - це люди якраз із Криму», - поінформував Яременко.

Він відзначив, що наразі Мінреінтеграції зосередило свою роботу на законопроєкті, який стосується перехідного періоду.

«Основний напрямок, на якому ми нині сконцентрувались, – це законопроєкт, що стосується перехідного періоду. Це рамка, яка задасть умови деокупації наших територій як на Донбасі, так і в Криму», - наголосив заступник міністра, додавши, що громадянам на тимчасово окупованих територіях важливо знати, яку оцінку їхнім діям дасть Україна і що вона запропонує, коли деокупує півострів.

Відповідаючи на питання щодо планів на найближчий місяць стосовно кримської теми, Яременко повідомив, що існує кілька напрямків, за якими триватиме робота Мінреінтеграції: «У нас є інформаційний трек, що стосується підтримки кримсько-татарської мови, її розвитку. У нас є законопроєкт щодо корінних народів, це той, законопроєкт, який ми плануємо найближчим часом завершити і представити. У нас є напрямки, які стосуються облаштування КПВВ. І ми сподіваємося найближчим часом облаштувати КПВВ на Чонгарі».

Крім того, Яременко повідомив, що опрацьовується санкційний напрямок, і вже найближчим часом міністерство внесе свої пропозиції.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.