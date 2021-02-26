Прокуратура Криму встановила 29 причетних до переслідування Чийгоза

Прокуратура Автономної Республіки Крим встановила 29 осіб, причетних до переслідування і засудження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Про це під час телемарафону до Дня спротиву окупації АРК і Севастополя сказав керівник прокуратури АР Крим Ігор Поночовний, передає кореспондент Укрінформу.

"Загалом у цьому кримінальному провадженні ми встановили 29 осіб, які безпосередньо причетні до переслідування: це і судді, і прокурори, і слідчі Слідчого комітету. З них вже сім направлено до суду з обвинувальними актами в порядку спеціального досудового розслідування. Вироків, на жаль, поки немає. Є складнощі в українських судах зі спеціальним досудовим розслідуванням і з заочним засудженням", - сказав прокурор.

Справу зі звинуваченням Чийгоза він назвав порушенням міжнародного права, оскільки Російська Федерація засудила заступника голови Меджлісу, ретроспективно застосувавши своє кримінальне законодавство. Крім того, було порушене право на захист, мали місце процесуальні, інституційні порушення, оскільки суд не мав права діяти на окупованій території.

Основною проблемою в розслідуванні справ щодо подій в окупованому Криму, з якою стикаються прокуратура і правоохоронні органи АРК, Поночовний назвав блокування порядку здійснення спеціального досудового розслідування, оскільки Кримінальний процесуальний кодекс України дозволяє здійснювати його тільки щодо осіб, оголошених у міжнародний розшук. Крім того, за його словами, Інтерпол з різних причин і мотивів відмовляє у розшуку осіб, причетних до злочинів в окупованому Криму.

У цьому контексті керівник прокуратури АРК висловив сподівання на ухвалення в цілому законопроєкту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування", який минулого тижня Верховна Рада ухвалила у першому читанні.

Як повідомлялося, 26 лютого 2014 року, напередодні окупації Криму російськими військовими, перед будівлею Верховної Ради АРК пройшов багатотисячний мітинг прихильників і противників територіальної цілісності України. Після окупації розпочався судовий процес над патріотами України: були затримані заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз та ряд кримських татар.

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Згодом "справу 26 лютого" розділили на дві: "справу Чийгоза", в межах якої заступник голови Меджлісу підозрювався в "організації масових заворушень", та справу проти інших учасників процесу, обвинувачених в "участі в масових заворушеннях".

Чийгоза засудили до 8 років колонії суворого режиму. Улітку 2017 року під час зустрічі президентів Туреччини і РФ досягнуто домовленості про передачу владі Туреччини громадян України Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. У жовтні того ж року обидва незаконно засуджені були звільнені й прибули до Києва.