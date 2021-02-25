Кримчанин Приходько виступив з останнім словом у російському суді

У четвер у Південному окружному військовому суді (РФ) проукраїнський активіст із Криму Олег Приходько, якому обвинувачення запросило 11 років позбавлення волі, виступив з останнім словом.

Про це в Фейсбуці з посиланням на адвоката Назіма Шейхмаметова повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

"У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону пройшли дебати у справі Олега Приходька, обвинуваченого в підготовці до теракту. Водночас він виступив з останнім словом", - повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов.

Під час дебатів сторона захисту знову звернула увагу суду на слабкість доказів обвинувачення і значні суперечності в матеріалах кримінальної "справи".

За словами адвоката, у своєму емоційному виступі Приходько сказав, що він "звичайний християнин і коваль, який не згоден із входженням Криму до складу Росії, про що завжди відкрито й публічно заявляв".

Саме ця його думка, вважає Приходько, і стала причиною "пильної уваги з боку спецслужб".

Шейхмамбетов, своєю чергою, звертаючись до суду, заявив, що він має "виконувати свою функцію і здійснювати правосуддя, а не ставати інструментом репресій для людей з іншою точкою зору".

За словами адвоката, на наступному засіданні, яке відбудеться 3 березня, Приходьку буде оголошено вирок.

Державний обвинувач попросив для нього 11 років колонії суворого режиму і штраф у розмірі 200 тисяч рублів (близько 76 тисяч грн).

Українського активіста звинувачують за такими статтями КК РФ: ст.30 ч.1 і ч.1 статті 205 (Приготування до здійснення терористичного акту"), ч.1 статті 222 ("Придбання і зберігання вибухових речовин") і ч.1 статті 223-1 ("Виготовлення вибухових речовин").

Фото: Кримська солідарність