В ОП анонсували телемарафон до Дня спротиву окупації Криму

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

“Офіс Президента України, Представництво Президента України в АР Крим, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерство культури та інформаційної політики України та ТК «ДОМ» організовують телемарафон, присвячений Дню спротиву окупації Автономної Республіки Крим та з нагоди відзначення річниці проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України, а також з метою вшанування мужності та героїзму українських громадян, які проживають на тимчасово окупованій території – в АРК та Севастополі”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час заходу учасники торкнуться таких питань: чому цей день важливий для пам’яті про події та спротив окупації?; стратегія України з деокупації Криму, реінтеграція півострова в український правовий, економічний, культурний, освітній простір; політико-дипломатичні заходи на міжнародній арені; що зроблено та що змінено у державній політиці з реінтеграції за останній рік, зокрема в напрямку розбудови доступу до освіти, державних послуг та сервісів.

Телемарафон має розпочатися об 11:15 й триватиме впродовж 3 годин.

Трансляція відбуватиметься на телеканалі «ДОМ» та іншими медіа-партнерами («Громадське», «Чорноморська телерадіокомпанія», радіо «Крим.Реалії», «Українська правда», Радіо НВ).

Як відомо, 26 лютого – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, що відзначається відповідно до Указу Президента України від 26 лютого 2020 року № 58/2020.