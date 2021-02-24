Україна розслідує 18 справ щодо злочинів проти журналістів і громадських діячів у Криму

Поліція Криму проводить досудове розслідування у 18 кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених проти журналістів та громадських діячів на території тимчасово окупованого півострову.

Про це у своєму зверненні до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим і м.Севастополя повідомив очільник поліції Криму Віталій Стрижак, яке розмістило у Фейсбуці Головне управління Нацполіції в АР Крим та м.Севастополі, передає Укрінформ.

«На сьогоднішній день проводиться досудове розслідування у 18 кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених проти журналістів та громадських діячів у Криму. У рамках цих кримінальних проваджень 13 особам повідомлено про підозру», - наголосив Стрижак.

Очільник кримської поліції зазначив, що особовий склад Головного управління Нацполіції в АРК та місті Севастополі співпрацює з усіма відомчими органами влади, оперативно реагує на виклики і загрози та робить все можливе, щоб права громадян, які перебувають на окупованій території, були захищені у повному обсязі.

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Як повідомлялося, 26 лютого - День опору Криму російській окупації.