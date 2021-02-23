Банки повинні обслуговувати кримчан без «довідки переселенця» - НБУ

Банки зобов’язані обслуговувати жителів Криму без довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Відсутність довідки внутрішньо переміщеної особи не є підставою для відмови в банківському обслуговуванні жителям Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Таку рекомендацію Національний банк надав банкам у відповідному листі-роз’ясненні у відповідь на запити державних органів України та скарги громадян", - ідеться в повідомленні.

Також регулятор рекомендував банкам переглянути внутрішні документи з питань фінансового моніторингу для уникнення таких випадків. Згідно з валютним законодавством України, фізичні особи та фізичні особи - підприємці, які мають постійне місце проживання на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, є резидентами України.

Як пояснили у НБУ, вимоги валютного законодавства та законодавства у сфері фінансового моніторингу не містять винятків та особливостей щодо таких осіб та не передбачають обов’язкового отримання довідки внутрішньо переміщеної особи для цілей визначення статусу резидента та встановлення відомостей про місце проживання або місце перебування фізичної особи.

Національний банк наголошує у листі-роз’ясненні на неприпустимості дискримінації жителів Криму та міста Севастополя під час банківського обслуговування та на необхідності надавати повний доступ до фінансових продуктів і сервісів усім громадянам України, які проводять звичайні фінансові операції, стосовно яких у банків немає підозр.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський суд з прав людини 14 січня 2021 року визнав обґрунтованим позов України проти Росії на порушення прав людини в окупованому Криму.

Спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ із захоплення частини території України – Кримського півострова. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.

На початок 2021 року в Україні налічувалось 1 459 170 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і АР Крим.