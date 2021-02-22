В окупованому Криму можуть зникнути традиційні сорти винограду

В окупованому Росією Криму через мороз і шкідників під загрозою зникнення опинилися деякі традиційні сорти винограду.

Про це інформує Асоціація реінтеграції Криму, передає Укрінформ.

"В окупованому Криму можуть зникнути деякі сорти винограду. Як стверджують кримські "фахівці", це може бути пов’язано з тим, що поточний лютий видався на півострові морозним, однак перед похолоданням був досить теплий період", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що під загрозою опинилися ранні сорти винограду, які використовуються для виноробства. Йдеться про Аліготе, Перлину Саба, Іршаі Олівера, Королеву виноградників, Ранній Магарач, Піно Нуар та інші.

Як пояснюється, через теплі зими лоза цих сортів останніми роками виганяє бруньки раніш ніж звичайно, і пізні весняні заморозки завдають непоправної шкоди. Тому винороби змушені відмовлятися від ранньостиглих сортів і переходити на лозу більш пізніх термінів дозрівання.

Але й ці сорти опиняються під загрозою, оскільки легкий нетривалий мороз нищить шкідників, а якщо зима тепла, то шкідники виживають.