Окупанти намагались забрати до «прокуратури» фігуранта «справи Веджіє Кашка» - Чубаров

У суботу, 20 лютого, додому до фігуранта «справи Веджіє Кашка» Казима Аметова в кримському селі Грушівка прийшли «двоє осіб у формі російських поліціянтів».

Про це у фейсбуці повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Укрінформ.

Чоловіки вимагали від Аметова поїхати з ними в прокуратуру, повідомивши, що він нібито «порушив правила поведінки в статусі умовно засудженого».

«Казим Аметов, справедливо засумнівавшись в законності вимог «поліцейських», хоча про яку законність можна говорити в умовах російської окупації Криму, подзвонив співробітникові ФСВП РФ (Федеральної служби виконання покарань – ред.), у якого він щомісяця зобов’язаний проходити реєстрацію. Той здивувався вимогам «поліцейських» і попросив Казима Аметова передати їм телефон», – написав Чубаров.

За словами глави Меджлісу, після телефонної розмови зі співробітником ФСВП поліцейські пішли.

«Те, що сталося з Казимом Аметовим стривожило його сім’ю, родичів і сусідів. Ми, як і родичі Казима Аметова, також не виключаємо спробу якоїсь провокації з боку російських окупантів, яка загрожує життю і здоров’ю політв’язня», – додав Чубаров.

Нагадаємо: 4 грудня 2020 року в будинку 63-річного кримськотатарського активіста Казима Аметова, який є фігурантом «справи Веджіє Кашка», пройшов обшук.