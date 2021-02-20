Чехія закликає Росію припинити окупацію Криму

Чехія закликала Російську Федерацію поважати міжнародне право та припинити окупацію частини території України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві МЗС Чехії, оприлюдненій на сайті відомства.

"Сім років тому, грубо порушуючи основні принципи міжнародного права, Російська Федерація анексувала Крим. Чеська Республіка закликає Російську Федерацію поважати міжнародне право та припинити окупацію українських територій", - йдеться у заяві.

Водночас чеське зовнішньополітичне відомство наголошує на тому, що в окупованому Криму порушуються основні права людини. Тривають відкриті переслідування громадських активістів, проходять політично вмотивовані судові процеси, цілеспрямовано утискаються права кримських татар та інших національних меншин.

"Мілітаризація Кримського півострова та обмеження права на вільне плавання Керченською протокою та Азовським морем – це грубе порушення міжнародного права та загроза стабільності й безпеці Європи. Військова діяльність Російської Федерації завдає руйнівної шкоди екології окупованої території та прилеглого регіону", - заявляють чеські дипломати.

У заяві наголошується, що Чехія, з огляду на власний історичний досвід, не визнає спробу анексії Криму та разом з країнами-членами ЄС та НАТО та іншими міжнародними партнерами рішуче засуджує її.

"Ми висловлюємо однозначну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Чеська Республіка закликає Російську Федерацію зупинити порушення прав людини на півострові, звільнити політичних в’язнів у Криму, поважати міжнародне право та закінчити окупацію українських територій", - заявили в МЗС Чехії.

Як повідомлялося, Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Саме цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в рамках операції з захоплення півострова.

Протягом 7 років російської збройної агресії загинуло понад 13 тисяч людей, зокрема понад 3 тисяч цивільних, десятки тисяч зазнали поранень, близько півтора мільйона людей вимушено стали внутрішньо переміщеними особами.

Фото: MZV ČR/MFA CZ