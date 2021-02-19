Меджліс засудив чергові масові обшуки й арешти в окупованому Криму

Меджліс кримськотатарського народу засудив чергові масові обшуки і арешти в окупованому Криму, які відбулися 17 лютого.

Заяву Меджлісу його голова Рефат Чубаров оприлюднив у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Черговий злочин, скоєний російськими окупантами в тимчасово окупованому Криму щодо кримських татар і членів їх сімей - осіб інших національностей, які сповідують Іслам, свідчить про триваюче повне ігнорування Москвою основоположних норм міжнародного гуманітарного права, які визначають обов'язки окупуючої держави.

Президія Меджлісу кримськотатарського народу рішуче засуджує злочини, що здійснюються РФ протягом 7 років на тимчасово окупованій території Криму, і заявляє про те, що їх кінцевою метою є повне витіснення корінного кримськотатарського народу за межі Кримського півострова", - йдеться в заяві.

Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликала міжнародне співтовариство використовувати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми стосовно РФ з метою негайного звільнення нею всіх політичних в'язнів, арештованих на території тимчасово окупованого Криму.

Президія також висловила вдячність співвітчизникам, які демонструють згуртованість і єдність кримськотатарського народу в умовах тимчасової окупації Криму РФ та закликає всіх жителів Криму солідаризуватися з кримськотатарським народом у неприйнятті російських окупантів.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого в окупованому Криму з 4-ї години ранку проходили масові обшуки в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов і Олег Федоров після проведення слідчих заходів у їхніх помешканнях були доставлені в УФСБ Криму. Затриманим інкримінують статтю 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації). Того ж дня усім затриманим окупанти в "суді" обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до середини квітня.

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Прокуратура АР Крим порушила справу за фактом незаконних обшуків та затримання громадян. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.