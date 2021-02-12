В окупованому Криму пересохла річка Сари-Су

У тимчасово окупованому Криму пересохла раніше повноводна річка Сари-Су, що протікала через місто Білогірськ.

Про це повідомляє Крим.Реалії, передає Укрінформ.

За словами місцевих жителів, русло річки висохло повністю, в ньому не залишилося води.

"Сари-Су перекладається, як "жовта вода". Будь-якою бачив цю річку і повноводною, і маловодною, але не пригадую, щоб вона висихала, що називається, наглухо. Це ще одне свідчення загострення проблеми вододефіциту в Криму. Надії на зимові опади не виправдалися", - розповів активіст громадського руху "Вільний Крим" з Білогірського району Решад Меметов.

За його словами, в 1990 році в Білогірському районі кримські татари, які поверталися на батьківщину, розбили наметове містечко і почали будівництво найбільшого в Криму селища Сари-Су, яке отримало назву від річки, що протікала поряд.

Як повідомлялося, в окупованому Криму через посуху й обміління водойм з 24 серпня почалася подача води за графіками.

Водопостачання лімітоване в Ялті, Алушті, Судаку, Феодосії, Бахчисарайському, Білогірському і Ленінському районах.

До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води до Криму було припинено. Нині запаси води на півострові поповнюються з водосховищ і підземних джерел. За заявою кримських екологів, регулярне використання підземних джерел веде до засолення кримського грунту.

Моніторингова місія ООН в Україні не раз заявляла про необхідність доступу її експертів на територію окупованого півострова, наголошуючи, що Росія несе основну відповідальність за забезпечення водопостачання Криму.

Фото: Радіо Свобода