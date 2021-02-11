У МЗС розраховують на участь Бельгії у саміті Кримської платформи

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час зустрічі з генеральною директоркою двостороннього співробітництва Міністерства закордонних справ Бельгії Анік Ван Кальстер висловила сподівання на участь бельгійських партнерів у саміті Кримської платформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили ключові питання двостороннього співробітництва України та Бельгії, протидію пандемії COVID-19, співпрацю в рамках міжнародних інституцій, процес реформ в Україні, ситуацію на тимчасово окупованих українських територіях на фоні триваючої російської агресії.

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Джапарова також розповіла про погіршення ситуації в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, вона відзначила посилення мілітаризації півострова, що підриває безпеку регіону Чорного та Азовського морів, примусову зміну демографічного складу населення, порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права російською окупаційною адміністрацією.

“Перша заступниця міністра висловила сподівання на участь бельгійської сторони в інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня 2021 року в Києві”, - зауважили в МЗС.

Водночас Джапарова подякувала Анік Ван Кальстер за рішучу підтримку Бельгією суверенітету та територіальної цілісності України, європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави, а також за стійку позицію щодо питання протидії російській агресії, зокрема, підтримку кримської проблематики під час періоду членства Бельгії у Раді Безпеки ООН 2019-2020 рр.

Вона також окремо висловила вдячність бельгійській стороні за надання медичної допомоги в Бельгії українським військовим, пораненим під час бойових дій на Донбасі.

Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростальним безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

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Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік у Києві.

Фото: МЗС