Україна запросила Президента Грузії на саміт Кримської платформи

Посол України в Грузії Ігор Долгов передав офіційне запрошення від Президента Володимира Зеленського для Президента Грузії Саломе Зурабішвілі взяти участь в саміті Кримської платформи і святкуванні 30-річчя Незалежності України.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуці посольство України в Грузії за результатами зустрічі Долгова з главою Адміністрації Президента Грузії Натією Сулава.

Зазначається, що на зустрічі обговорені питання розвитку двосторонніх відносин України та Грузії на засадах стратегічного партнерства, часових рамок цьогорічного офіційного візиту Президента Грузії до України, а також зусилля обох країн з подолання наслідків пандемії та відновлення двостороннього економічного й туристичного потенціалів.

«В ході зустрічі посол І.Долгов передав Н. Сулава запрошення від імені Президента України В.Зеленського на адресу Президента Грузії С.Зурабішвілі взяти участь в установчому саміті Кримської платформи та в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України, які відбудуться в Києві 23-24 серпня», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на 23 серпня у Києві.