Балух планує йти у політику та мріє побачити онука

Колишній в'язень Кремля Володимир Балух планує займатися політичною діяльністю, але поки що має зосередитися на реабілітації після тяжкої травми.

Про це він розповів у день свого 50-річчя в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода "Крим Реалії", передає Укрінформ.

За словами Балуха, він не готовий вважати себе людиною з інвалідністю, будує плани, а найбільше мріє взяти на руки дворічного онука.

"Лікарі пропонують оформлювати групу інвалідності, але я морально ще не готовий до цього. Крім якихось фізичних вад, не відчуваю різниці між «до» і «після». Реабілітовуватися мені ще треба, можливо, кудись поїду, але я вже більше думаю про подальше життя, про те, чим мені заробляти. Зараз намагаюся зрозуміти, куди рухатися далі", - каже колишній політв'язень.

Він зізнався, що політика йому "дуже цікава".

"Я в жодному випадку не випаду з цього, але потрібні ресурси і для життя, і для тієї самої політичної діяльності. Є деякі пропозиції і думки з цього приводу, але остаточних рішень поки немає. Потрібен час на реабілітацію, принаймні до літа", - сказав Балух.

Він розповів, що щодня спілкується з рідними, які живуть у Криму. "Онук привіти передає, каже «дід». Йому вже скоро два, а я його ще жодного разу не тримав на руках. Ото буде радість, коли зустрінемося, це буде найпотужніший момент. Живемо в передчутті", - зізнався колишній політв'язень.

Читайте також: У Сенцова народилася донька

Водночас він не забуває, що в ув'язненні ще залишаються українці, тож вважає "моральним обов'язком" створення платформи визволення політв'язнів.

"Потрібно вивести тему доль людей, які за свої політичні переконання перебувають в місцях позбавлення свободи, на належний рівень. Важливо, щоб цей постріл не був холостим. Йдуть консультації, переговори, щоб ця платформа, яку ми створюємо, мала дієві важелі впливу на внутрішні процеси, щоб важка ситуація з нашими політв'язнями і в російських тюрмах, і на підвалах так званої «ДНР» вирішувалася", - заявив Балух.

За його словами, зараз активісти напрацьовують основу і найближчим часом сподіваються офіційно розповісти про результати.

Читайте також: НСЖУ просить підтримати кримського журналіста Миколу Семену

"Вірю і сподіваюся на те, що наша діяльність буде відчутною", - сказав колишній політв'язень.

Як повідомлялося, експолітв'язня Володимира Балуха 8 вересня 2020 року знайшли побитим у столичному Гідропарку. Його прооперували через тяжку травму голови.

18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що підозрюваного у нападі на Балуха затримали. Ним виявився житель Київщини 1988 року народження.

Співголова парламентської фракції "Євросолідарності" Ірина Геращенко повідомляла, що Балух мав стати першим номером у списку партії на виборах у Київську обласну раду.

Володимир Балух - кримський фермер, який вивісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку "Вулиця Героїв Небесної Сотні".

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (понад 3 800 грн).

Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політичним в'язнем.

7 вересня 2019 року Володимир Балух повернувся в Україну в межах обміну з РФ у форматі "35 на 35".