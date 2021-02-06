В окупованому Криму за добу нарахували 155 випадків коронавірусу

В окупованому Криму кількість померлих від коронавірусної інфекції перевищила 1200 осіб. За минулу добу зафіксували 155 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Крим.Реаліі з посиланням на "мінохоронздоров'я" Криму, передає Укрінформ.

"За минулу добу в Криму померли ще 7 осіб з коронавірусом, таким чином, загальне число померлих з цією інфекцією сягнуло 806", - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 6 лютого "влада" Криму повідомляє про 155 нових заражених коронавірусом.

За даними Крим.Реаліі, станом на ранок 6 лютого в Севастополі зареєстрували 93 нових випадки захворювання COVID-19, померли чотири людини у віці від 70 до 90 років.

Всього, за даними "уряду" міста, в Севастополі захворіли новою коронавірусною інфекцією 10293 особи, 417 осіб померли.

В цілому по окупованих Криму й місту Севастополю виявлено 33287 осіб, у яких був підтверджений коронавірус.

Дані російської окупаційної влади Криму й Севастополя про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Як вважають правозахисники, статистика окупаційної влади істотно занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в рядах російських військових і спецслужб.

Станом на 6 лютого загальна кількість підтверджених з початку пандемії випадків коронавірусу у світі досягла 106003626, померли 2311001, вилікувалися від COVID-19 вже 77643019 осіб.

Фото: ATR