Питання Криму стоїть на порядку денному української влади — Кориневич

"Чітко видно, що це питання не десь відсунуте. Крим на порядку денному, Кримом цікавляться і ми щодо Криму працюємо. Я не розумію, чому, прикриваючись якимись фейковими політичними мотивами, не можна було цього зробити за попередні п'ять років. Це не цементування кордону, це просто нормальні людські умови", — заявив Кориневич.

Він наголосив, що Україна активно допомагає своїм громадянам, які залишилися на окупованому півострові, надаючи їм логістичні, освітні, юридичні та медичні послуги.

"Президент сам ініціював, для нього це дуже важливий закон — щодо вступу дітей в університети України без будь-яких іспитів і на бюджет. Вже кількість вступників з Криму збільшилася в два рази", — зазначив постпред глави держави в АРК.

За словами Кориневича, для Президента Володимира Зеленського питання Криму важливе: "Глава держави говорить про Крим, він цікавиться, що відбувається в Криму, і він говорить про Крим дуже щиро, і видно, що він дійсно переживає щодо цього питання".

"Ми започаткували державні нагороди кримчанам, і це, в хорошому сенсі, масовий проєкт. Ми розпочали роботу щодо офіційного закріплення важливих дат для мусульманської громади, звичайно ж, корінного кримськотатарського народу, щодо закріплення на державному рівні свят Ураза-байрам і Курбан-байрам. Ми започаткували дуже багато процесів щодо зміни законодавства, ми ухвалили багато постанов Кабінету Міністрів щодо Криму", — наголосив посадовець.

Він також повідомив, що торік Представництво Президента України в АРК отримало й опрацювало 5800 звернень громадян. "Це не просто статистика — ми намагаємося допомагати людям вирішувати нагальні проблеми", — наголосив Кориневич.

Як повідомлялося, Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.