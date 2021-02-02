НСЖУ просить підтримати кримського журналіста Миколу Семену

Національна спілка журналістів України просить підтримати журналіста Миколу Семену, який був змушений покинути Крим після переслідувань окупантів за його професійну діяльність, і допомогти йому у вирішенні проблеми житла.

Про це повідомляє на своєму офіційному сайті Національна спілка журналістів України, передає Укрінформ.

«Ми знову звертаємося із закликом підтримати Миколу Семену – заслуженого журналіста України, члена Українського ПЕН-центру, лауреата Національної премії імені Ігоря Лубченка та премії імені Павла Шеремета країн Східного партнерства за відстоювання свободи слова. Журналіст продовжує висвітлювати ситуацію в окупованому Криму не лише на сайті Крим.Реалії Радіо Свобода, але й на інших українських ресурсах; бере активну участь у заходах солідарності із політичними в’язнями, переслідуваними Російською Федерацією», – йдеться у зверненні НСЖУ.

За даними організації, торік Національна спілка журналістів України підготувала подання для присудження кримському журналісту і політв’язню стипендії Президента України.

В НСЖУ вважають, що заслуги 70-річного Миколи Семени для отримання такої стипендії очевидні. Однак із незрозумілих причин указ Президента України про призначення стипендій видатним діячам інформаційної сфери досі не підписано.

«Журналіст, який залишив півострів із однією валізою речей та ноутбуком, змушений був облаштовуватися на новому місці. Сьогодні Микола Михайлович власним коштом знімає житло для себе і своєї дружини, яка нарешті змогла залишити півострів. Для подружжя пенсіонерів це значна сума щомісяця. Так, наш колега – людина надзвичайної скромності і стійкості, – але ситуація, в якій опинився журналіст-переселенець, потребує невідкладного втручання з боку влади», – зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Як повідомлялося, стосовно журналіста Семени в окупованому Криму порушили кримінальну справу за нібито публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Приводом стала його публікація про громадянську блокаду півострова на сайті Крим.Реалії.

22 вересня 2017 року Залізничний районний «суд» Сімферополя засудив журналіста до двох з половиною років умовно з випробувальним терміном три роки і забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року Верховний «суд» Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони займатися публічною діяльністю до трьох років.

Через проблеми зі здоров'ям Семена потребував кваліфікованого лікування, яке не могло бути йому надано в Криму. Але виїхати до Києва йому не дозволили.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості. 18 лютого 2020 р. він виїхав з Криму і 19 лютого прибув до Києва.