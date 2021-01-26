Ткаченко попросив посольство Британії нагадати ВВС, що Крим - український

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся з офіційним листом до посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс щодо віднесення британським мовником ВВС міст окупованого Криму до територій Росії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт МКІП.

“МКІП звертається до Посольства Великої Британії в Україні відреагувати на дану ситуацію та отримати роз’яснення від головної штаб-квартири Бі-Бі-Сі у Лондоні. Адже країна підтримує територіальну цілісність України, зокрема у частині тимчасово окупованого Кримського півострова", - зазначили у відомстві.

Ткаченко переконаний, що міжнародні санкції проти російської влади мають бути встановлені найближчим часом. “Але для цього потрібні рішучі дії не лише від керівництва держав, а ще й дотримання інформаційної безпеки, зокрема, міжнародними інформаційними агенціями”, – додав урядовець.

Як повідомлялося, у Росії в суботу, 23 січня, відбулися акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Російська служба Бі-Бі-Сі вночі 24 січня вказала у Фейсбуці, що масові заходи відбулися в 122 містах РФ та 78 містах за межами цієї країни. При цьому окуповані українські міста Севастополь та Сімферополь у цьому списку фігурують як російські, а внизу цього списку міститься позначка, що «Росія анексувала Крим і Севастополь у 2014 році».

17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.