Клімкін вважає реальною проблемою «помилки» світових ЗМІ з «російським» Кримом

«Помилки» світових ЗМІ, які називають Крим «російським», є реальною проблемою для України, що врешті-решт може призвести до послаблення санкцій проти РФ.

Таку думку висловив у Фейсбуці ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, передає Укрінформ.

"Мені зовсім не подобається, що провідні світові агенції почали "помилятися", називаючи Крим російським. Майже одночасно це пролунало в новинах Першого німецького каналу та на BBC. Можна заспокоїти себе тим, що це "випадковість", але й один випадок - це реальна проблема - це ж не "ліві" агенції", - написав Клімкін.

На його думку, важливо не просто реагувати, а "перезапустити емоційну кампанію щодо окупації Криму й активно працювати з усіма провідними агенціями".

"Запустити "Кримську платформу" - це правильна історія, але довга і непроста, очевидно, що це буде в основному про політичні заяви. Нікому, крім нас не цікаво тримати емоційний фокус на питаннях окупованого Криму - "звикання" означатиме, що рано чи пізно почнуться розмови про послаблення санкцій. Дзвіночок не має стати дзвоном дзвонів" – наголошує Клімкін.

Як повідомляв Укрінформ, російська служба BBC оприлюднила мапу, на якій було позначено міста, де пройшли акції на підтримку Олексія Навального. На цій мапі українські міста Севастополь та Сімферополь були позначені як "російські".

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у відповідь заявив: "Не рекламуйте російські неправдиві розповіді. Севастополь та Сімферополь ніколи не були російськими містами. Крим не анексовано, а окуповано".

Тим часом редакція новинної програми Tagesschau німецького телеканалу ARD вибачилася за те, що 22 січня в сюжеті показали карту, на якій Крим було позначено як територію РФ. У редакції запевнили, що це непорозуміння сталося з технічних причин.