У Криму вимагають від батьків звіту про знаходження школярів у день мітингу за Навального

В окупованому Криму "влада", побоюючись участі дітей у мітингу на підтримку опозиціонера Олексія Навального, зобов'язала керівництво шкіл вимагати від батьків звіт про місце знаходження їхніх дітей кожні дві години протягом суботи 23 січня.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

"Класні керівники ряду сімферопольських шкіл вимагають від батьків у суботу, 23 січня, звітувати кожні дві години про те, що їхня дитина "під наглядом" дорослих", - йдеться в повідомленні.

До необхідності контролю дітей закликають і в батьківських чатах кримських шкіл.

"Також у батьківських чатах кримських шкіл активно поширюються заклики до батьків контролювати дітей і не допустити їхньої участі в мітингу на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, який заплановано на 23 січня на 14-у годину", - йдеться в повідомленні.

Такі прохання і заклики, вважають у Кримській правозахисній групі, "не обгрунтовані жодними нормами і можуть бути проігноровані батьками".

"У разі чинення тиску на батьків з вимогою надати таку інформацію, батьки можуть звернутися за консультаціями до юристів і правозахисників, а також надати розголосу в медіа фактів тиску", - заявили в КПГ.

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За даними правозахисників, до поширення закликів про необхідність "контролю дітей" підключилися місцеві проросійські журналісти і громадські активісти. На своїх сторінках у соцмережах вони повідомляють, що школярі, нібито, масово відпрошуються у батьків "погуляти або сходити з друзями в кіно на той час, коли призначено мітинг на підтримку Навального". Експерти КПГ не виключають, що після мітингу окупаційна влада може притягнути до відповідальності батьків тих дітей, які прийдуть на акцію. Для цього "влада" може використати такі статті КпАП РФ: ст. 20.2 (Порушення порядку проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування) і ст. 20.2.2 КпАП РФ (Організація масового одночасного перебування і (або) пересування громадян в громадських місцях, які призвели до порушення громадського порядку).

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Крім того, попередили в КПГ, з огляду на "карантинні" обмеження в зв'язку з пандемією СОVID-19 і фактичну заборону на проведення мирних зібрань, кримчан можуть притягнути до відповідальності і за ст. 20.6.1 КпАП РФ (Невиконання правил поведінки при надзвичайній ситуації або загрозі її виникнення).

Як повідомлялося, в Росії в суботу, 23 січня, почалися акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів.

17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

18 січня Навального відвезли в СІЗО "Матросская тишина" з ВВС у Хімках, де він пробув ніч і де відбувся суд, який призначив йому 30 діб арешту.

Пізніше адвокат політика Ольга Михайлова повідомила, що судове засідання про зміну Навальному умовного терміну на реальний перенесли на 2 лютого.