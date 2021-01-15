Посольство США стурбоване затриманням 120 кримських татар на Керченському мосту

Посольство США в Україні висловило стурбованість затриманням російськими окупантами 120 кримських татар, які їхали в Ростов-на-Дону на засідання суду щодо білогірської «справи Хізб ут-Тахрір».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві диппредставництва у Твітері.

“Дуже стурбовані тим, що російська "влада" переслідує та затримала 120 кримських татар просто за те, що вони занепокоєні незаконним затриманням своїх співгромадян. Ми підтримуємо розслідування поліцією України цього чергового незаконного позбавлення свобод. Крим - це Україна”, - зазначили американські дипломати.

Як повідомлялося, українська поліція відкрила кримінальне провадження через незаконне позбавлення волі 120 громадян України на території тимчасово окупованого Криму, які їхали в Ростов-на-Дону на засідання суду щодо білогірської «справи Хізб ут-Тахрір».

Правоохоронці встановили, що ввечері 11 січня під виглядом перевірок документів та автомобілів російські силовики незаконно затримали 120 представників кримськотатарського народу, щоб не допустити їх на засідання суду, яке відбулося 12 січня. Майже всю ніч їх утримували на Керченському мосту співробітники російської ДПС.

Кримінальну справу відкрито за статтею про незаконне позбавлення волі, санкція якої передбачає до п'яти років ув'язнення.

Фото: Кримська солідарність