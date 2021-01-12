Судилище в Ростові-на-Дону

Чергове пожорсткішання репресій і переслідувань кримськотатарського народу російськими окупантами

12 січня 2021 року Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (Росія) виніс вирок трьом громадянам України, політв’язням, жителям тимчасово окупованого Криму. На заключному засіданні судилища російські карателі в судових мантіях присудили:

- батькові і синові Енверу Омерову (1961 року народження, двоє дорослих дітей) та Різі Омерову (1988 року народження, чотири малолітніх дітей) відповідно 18 та 13 років ув’язнення з утриманням у колонії суворого режиму,

- Айдеру Джеппарову (1980 року народження, восьмеро малолітніх дітей) 17 років ув’язнення з утриманням у колонії суворого режиму.

Стійкості і мужності кримськотатарським політв’язням не бракує, достатньо прочитати тексти останніх виступів Енвера Омерова, Ризи Омерова і Айдера Джеппарова, що були ними виголошені на засіданні російського військового судилища 11 січня 2021 року.

Висловлюємо підтримку подружжям, дітям і батькам політв’язнів, вони мають бути впевнені, що співвітчизники не залишать їх один на один з усіма труднощами в умовах російської окупації Криму.

Закликаємо президента України, Верховну Раду України та Уряд України, а також лідерів політичних партій і громадських організацій України виступити з обнародуванням конкретних дій, які пропонуються ними у зв’язку з черговим пожорсткішанням репресій і переслідувань кримськотатарського народу російськими окупантами.

Меджліс кримськотатарського народу докладатиме і далі всіх зусиль, спрямованих на звільнення кримських політичних в’язнів з російських тюрем та якнайшвидшої деокупації Криму.

Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарскього народу

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