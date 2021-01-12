Трьох кримських татар етапували у Новочеркаськ, умови в СІЗО жахливі - адвокат

Засуджених до тривалих термінів покарання кримських татар Арсена Абхаїрова, Ескендера Абдулганієва і Рустема Емірусеїнова етапували з Ростовського СІЗО до Новочеркаська, де утримують у нелюдських умовах.

Про це в Фейсбуці повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Підсудних у "справі Хізб-ут-Тахрір" Рустема Емірусеїнова, Ескендера Абдулганієва й Арсена Абхаїрова етапували з Ростовського СІЗО до Новочеркаська», - йдеться у повідомленні з посиланням на адвоката Едема Семедляєва.

За його словами, підзахисних Арсена Абхаїрова й Ескендера Абдулганієва утримують у жахливих умовах.

«Обидва скаржаться на жахливі умови утримання. Обидва говорили, що в камерах дуже холодно, дуже сиро, на стінах грибок, взагалі найжахливіші умови з усіх СІЗО, в яких вони побували», - повідомив адвокат.

Крім того, Ескендеру Абдулганієву з 4 грудня і дотепер не видали ковдру і він укривається одягом.

До того ж, у камері, в якій утримують чотирьох людей, «унітаз тріснув, зламаний навпіл».

Абдулганіев попросив перевести його в карцер, знаючи, що там умови утримання набагато краще, але йому в цьому відмовили.

Як повідомлялося, фігурантів «червоногвардійської справи Хізб ут-Тахрір» затримали 14 лютого 2019 року, відтоді вони встигли побувати в Сімферопольському і Ростовському СІЗО.

3 листопада 2020 року Південний окружний військовий суд засудив Рустема Емірусеїнова до 17 років позбавлення волі, Арсена Абхаїрова - до 13 років, Ескендера Абдулганіева - до 12 років. Звинувачення будувалося на матеріалах прослуховувань, знайдених у фігурантів справи книгах і свідченнях співробітників ФСБ і прихованих свідків.

Фото: Кримська солідарність