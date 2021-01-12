Трьох кримських татар етапували у Новочеркаськ, умови в СІЗО жахливі - адвокат
Про це в Фейсбуці повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.
«Підсудних у "справі Хізб-ут-Тахрір" Рустема Емірусеїнова, Ескендера Абдулганієва й Арсена Абхаїрова етапували з Ростовського СІЗО до Новочеркаська», - йдеться у повідомленні з посиланням на адвоката Едема Семедляєва.
За його словами, підзахисних Арсена Абхаїрова й Ескендера Абдулганієва утримують у жахливих умовах.
«Обидва скаржаться на жахливі умови утримання. Обидва говорили, що в камерах дуже холодно, дуже сиро, на стінах грибок, взагалі найжахливіші умови з усіх СІЗО, в яких вони побували», - повідомив адвокат.
Крім того, Ескендеру Абдулганієву з 4 грудня і дотепер не видали ковдру і він укривається одягом.
До того ж, у камері, в якій утримують чотирьох людей, «унітаз тріснув, зламаний навпіл».
Абдулганіев попросив перевести його в карцер, знаючи, що там умови утримання набагато краще, але йому в цьому відмовили.
Як повідомлялося, фігурантів «червоногвардійської справи Хізб ут-Тахрір» затримали 14 лютого 2019 року, відтоді вони встигли побувати в Сімферопольському і Ростовському СІЗО.
3 листопада 2020 року Південний окружний військовий суд засудив Рустема Емірусеїнова до 17 років позбавлення волі, Арсена Абхаїрова - до 13 років, Ескендера Абдулганіева - до 12 років. Звинувачення будувалося на матеріалах прослуховувань, знайдених у фігурантів справи книгах і свідченнях співробітників ФСБ і прихованих свідків.
Фото: Кримська солідарність