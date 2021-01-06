Окупанти вирубують ліс на Ай-Петрі

Після того, як місцеві жителі Ялти і Бахчисарайського району стали обурюватися масовою варварською вирубкою реліктових дерев у Ялтинському гірничо-лісовому заповіднику, «влада Криму» повторила минулорічні заяви про те, що вони там «будують газопровід».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Асоціація реінтеграції Криму.

"У перші дні 2021 року жителі Криму стали скаржитися на збільшення варварського вирубування лісів у заповідній зоні плато Ай-Петрі. У відповідь окупанти стали поширювати торішній пресреліз, де заявлялося, що «у горах будується новий газопровід Ялта-Форос-Севастополь, який вирішить усі проблеми з газопостачанням Південного берега Криму». При цьому окупанти цинічно хваляться тим, що подолали труднощі з доставкою в гори важкої техніки для знищення незайманої природи", - наголошується у повідомленні.

Уточнюється, що дивним чином проєкт «будівництва» і масштабна варварська вирубка стартували після того, як кримські заповідники «передали в пряме федеральне управління Москві», а «російська влада» дозволила приватизувати землі заповідників. Тому більш вірогідна вирубка лісу під будівництво «багатоповерхового елітного житлового газопроводу» для путінської невиїзної еліти.

Менш ймовірний варіант реального будівництва газопроводу теж є негативним. Його задумали у 2003 році під егідою компанії «Чорноморнафтогаз», де в той час одним із керівників був колишній охоронець президента Леоніда Кучми генерал Шепель. Але цей проєкт не був реалізований, у тому числі через усвідомлення українськими чиновниками істотних ризиків для крихкої екосистеми кримських заповідників.

Супроводжує «проект газопроводу" характерна для окупантів ситуація «розпилу» залишків «федеральної цільової програми" друзями Путіна Ротенбергами та їх фірмою «Стройгазмонтаж», яка опікується Кримом. У рамках проєкту вже знищені сотні реліктових дерев, екології півострова завдано значних збитків, які мають суттєвий матеріальний вимір.

До недавнього часу курував будівництво «газопроводу» нині затриманий за державну зраду колишній кримський високопоставлений міліціонер Микола Федорян, якому українська влада зараз може поставити прямі запитання про знищення окупантами природи на Ай-Петрі та додатково пред'явити персональний позов про компенсацію завданих під його керівництвом колосальних збитків.

Фото: crimea-news.info